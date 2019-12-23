2019-12-23T13:16:53+03:00
Общество

Стало известно, на каких кладбищах в Самаре можно будет создавать семейные захоронения

В этот список попали 8 городских погостов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мэрия разрешила семейные захоронения на 8 кладбищахМэрия разрешила семейные захоронения на 8 кладбищахФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре внесли изменения в закон «О погребении и похоронном деле». Корректировки касаются создания на территории кладбищ семейных (родовых) захоронений. Согласно документу за подписью главы Самары Елены Лапушкиной, теперь это можно будет делать на 8 кладбищах.

- Участки земли под семейные захоронения будут предоставляться после подачи заявления на следующих кладбищах: «Рубежное», «Южное», «Мехзаводское», «Песчаная Глинка», «Прибрежное», «Спасское» и «Центральное», - говорится в документе.

Также семейные захоронения можно будет устраивать на кладбище «Городское», правда, только на специальном секторе. Под это отвели участок площадью 420 квадратных метров на 9 линии кладбища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре закончились места на четырех кладбищах

Власти города закрыли «Яблоньку», «Безымянское», «Зубчаниновское» и «Кряжское» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нам нужно все тщательно взвесить": театр драмы в Самаре начнут реставрировать не раньше 2021 года
Пассажиров из центра Самары в Южный город будут возить на электробусах
Самарцев зовут почтить память погибших в годы Афганской войны солдат
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Стало известно, на каких кладбищах в Самаре можно будет создавать семейные захоронения
Получила миллион и уволилась: в минздраве рассказали о ситуации с педиатрами в Южном городе
Жители Волжского района теперь будут ездить в ЗАГС в Южный город
«Карты, деньги...»: в Самаре на проспекте Кирова накрыли подпольный покерный клуб
На трассе под Тольятти водитель Granta «догнал» Skoda и отправил своего пассажира в больницу
В Самаре потратят 3,3 млн рублей на проект ремонта 500-метрового участка Красноглинского шоссе
Пожар на заводе в Сызрани: из полыхающего здания эвакуировали 80 человек
МТС запустила для иногородних туристов SMS-гид по Самарской области
В Самаре прошли публичные слушания о судьбе участка под ТЦ «Парк Хаус»
Коньки, лыжи, конструкторы: мечты детей Куйбышевского района сбылись
В Самаре «Омики» больше не будут ходить в этом году до Рождествено
Баскетбольная «Самара» потерпела поражение от «Буревестника» в Ярославле
Футбольный клуб «Акрон» обзавелся новым автобусом
В Самарской области полицейским пришлось побегать за бесправным мотоциклистом с ребенком в люльке
В Самаре нашли компанию, которая за 62 млн рублей разработает проект реставрации драмтеатра
В Кинеле водитель на Chevrolet Cruze протаранил дерево и погиб
Команда шпажисток из Самарской области завоевала «серебро» на Кубке России
В Самаре на проспекте Металлургов 13-летний подросток угодил под колеса Chevrolet
В Самаре в квартире на Чернореченской семья из четырех человек отравилась угарным газом
В Самаре на Волжском шоссе появятся переходно-скоростные полосы движения
Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре заглянул к детям в больницу и поздравил школьников