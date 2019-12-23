Стало известно, на каких кладбищах в Самаре можно будет создавать семейные захоронения

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-23T13:16:53+03:00

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В Самаре внесли изменения в закон «О погребении и похоронном деле». Корректировки касаются создания на территории кладбищ семейных (родовых) захоронений. Согласно документу за подписью главы Самары Елены Лапушкиной, теперь это можно будет делать на 8 кладбищах.

- Участки земли под семейные захоронения будут предоставляться после подачи заявления на следующих кладбищах: «Рубежное», «Южное», «Мехзаводское», «Песчаная Глинка», «Прибрежное», «Спасское» и «Центральное», - говорится в документе.

Также семейные захоронения можно будет устраивать на кладбище «Городское», правда, только на специальном секторе. Под это отвели участок площадью 420 квадратных метров на 9 линии кладбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU