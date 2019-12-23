Самарцев зовут почтить память погибших в годы Афганской войны солдат

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-23T13:35:11+03:00

25 декабря исполнится 40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан Фото: Яндекс.Карты

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В Самаре почтут память воинов, погибших в Афганистане. Мероприятие пройдет в среду, 25 декабря, в 11:00 на площади Памяти.

- На пересечении улиц Мичурина и Осипенко состоится возложение венков и цветов. Мероприятие посетят участники боевых действий, семьи погибших воинов и общественные организации. Почтить память погибших также смогут все желающие, - рассказали в самарском региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Напомним, что в этом году исполняется ровно 40 лет со дня ввода 40-ой армии советских войск в Афганистан. За годы войны, которая продлилась 10 лет, погибли 15 тысяч солдат и офицеров, в том числе 245 самарцев.

ИСТОЧНИК KP.RU