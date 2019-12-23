«Мамаша без мозгов»: жительница Жигулевска за пост в соцсетях получила оскорбления от местной больницы

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-23T14:43:17+03:00

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На днях многодетная мать из Жигулевска стала жертвой оскорблений в соцсетях. Интересно то, что они поступили со стороны официального аккаунта Жигулевской центральной городской больницы. Началось все с того, что женщина похвалилась в твиттере умением своего мужа превращать воду в алкоголь.

- Сразу видно, что Вы мамаша без мозгов. В соцсетях всенародно показывает, как муж самогоноварением занимается. Больная на всю голову! А трое детей в семье у папы опыт перенимают. Во семейка! - написали представители Жигулевской ЦГБ в ответ на запись местной жительницы.

Женщина предположила, что это была такая маленькая «мстя». Ранее она обратилась в минздрав региона с просьбой повлиять на ситуацию с катком на пешеходных дорожках возле больницы. По ее словам, там сплошной гололед, и местное руководство не спешит обрабатывать тротуары песком. Пост с оскорблениями Жигулевская ЦГБ быстро удалила, но женщина успела сделать скриншот, который во всей красе показывает взаимодействие медучреждения с пациентами. В дальнейшем представители больницы сообщили, что по данному факту была проведена проверка.

- Приносим свои глубочайшие извинения! На основании проведенной экстренной служебной проверки было установлено, что пароль от твиттера не был своевременно изменен после увольнения сотрудника, имеющего доступ к размещению информации, - отметили в ЦГБ.

В медучреждении добавили, что пароль от аккаунта уже изменили и теперь его ведет только ответственный за это человек.

ИСТОЧНИК KP.RU