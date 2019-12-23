2019-12-23T14:58:39+03:00
Общество

Какие дороги перекроют в Самаре в новогоднюю ночь 2020

«КП-Самара» узнала, по каким улицам в центре города нельзя будет проехать в новогоднюю ночь 2020
Анастасия ФИЛАТОВА
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В новогоднюю ночь 2020 в центре Самары перекроют две улицы и площадь КуйбышеваВ новогоднюю ночь 2020 в центре Самары перекроют две улицы и площадь КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, какие дороги перекроют в центре Самары в ночь с 31 декабря на 1 января. Движение ограничат на нескольких улицах в районе площади имени В.В. Куйбышева, где пройдет праздник «Новогодняя ночь 2019-2020».

- С 13:00 31 декабря до 6:00 1 января будет перекрыт проезд по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской; по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе и на площади Куйбышева, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также на этих участках улиц с 20:00 30 декабря до 8:00 1 января запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, с 13:00 31 декабря до 6:00 1 января автобусы № 24, 92 и 297 будут курсировать по измененное схеме.

Временная схема движения автобусов

Временная схема движения автобусов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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