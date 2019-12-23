2019-12-23T14:57:29+03:00
Здоровье

УЗИ-аппарат экспертного класса: самарцев приглашают на обследование в СОКВД

Самарский областной кожно-венерологический диспансер более 90 лет помогает самарцам сохранить и восстановить здоровье
Кристина АДАЕВА
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Пациенты ГБУЗ «СОКВД» получают полный спектр обследования.Пациенты ГБУЗ «СОКВД» получают полный спектр обследования.
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В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, имеющие сертификаты по дерматовенерологии, косметологии, урологии, акушерству и гинекологии, сексологии, УЗИ, физиотерапии, инфекционным болезням и др.

Среди ведущих специалистов областного кожно-венерологического диспансера - врач УЗИ-диагностики Евгений Евгеньевич Жирнов. Пациенты ГБУЗ «СОКВД» получают полный спектр обследования. В диспансере установлен УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет проводить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологических заболеваний, а также заболеваний эндокринной системы. Прием пациентов урологического профиля ведется совместно с врачом-урологом.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 8 (846) 333-57-06 (регистратура) с 8:00-20:00. Кроме того, созвониться с Евгением Жирновым можно по телефону 89270078688 с 8:00-17:00.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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