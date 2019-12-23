Самарские школьники представили коллекцию одежды, которая светится на дороге
В Самарской области впервые прошел творческий конкурс "Стиль света". Его суть заключалась в том, что школьники и педагоги со всей области придумали и сшили одежду и аксессуары, которые украшена световозвращающими элементами - так детей на дороге будет видно даже ночью, в дождь и снегопад.
Организаторы мероприятия, областная ГИБДД и министерство образования и науки, на днях подвели итоги, устроили финальный показ мод и наградили победителей.
С учетом возрастных групп жюри выбрало три первых места. Среди дошколят лучшими стали модели, которые придумали в детском садике "Солнышко" поселка Алексеевка Нефтегорского района. Среди ребят, которые учатся в 1-5 классах - школа №163 из Самары, среди старшеклассников - самарская школа №73.
В подарок они получили развивающие игры, творческие наборы и сладости. Получится ли какие-то из моделей реально запустить в производство, пока не ясно.
Победителей наградили 20 декабря в Культурном центре областного МВДФото: Областной УГИБДД
ИСТОЧНИК KP.RU