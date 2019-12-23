Самарские школьники представили коллекцию одежды, которая светится на дороге

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-23T15:22:51+03:00

Дети очень серьезно подошли к своей задаче и показ мод проводили, как профессиональные модели Фото: Областной УГИБДД

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В Самарской области впервые прошел творческий конкурс "Стиль света". Его суть заключалась в том, что школьники и педагоги со всей области придумали и сшили одежду и аксессуары, которые украшена световозвращающими элементами - так детей на дороге будет видно даже ночью, в дождь и снегопад.

Организаторы мероприятия, областная ГИБДД и министерство образования и науки, на днях подвели итоги, устроили финальный показ мод и наградили победителей.

С учетом возрастных групп жюри выбрало три первых места. Среди дошколят лучшими стали модели, которые придумали в детском садике "Солнышко" поселка Алексеевка Нефтегорского района. Среди ребят, которые учатся в 1-5 классах - школа №163 из Самары, среди старшеклассников - самарская школа №73.

В подарок они получили развивающие игры, творческие наборы и сладости. Получится ли какие-то из моделей реально запустить в производство, пока не ясно.

Победителей наградили 20 декабря в Культурном центре областного МВДФото: Областной УГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU