2019-12-23T15:22:51+03:00
Общество

Самарские школьники представили коллекцию одежды, которая светится на дороге

ГИБДД и Минобразования наградили юных модельеров
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Дети очень серьезно подошли к своей задаче и показ мод проводили, как профессиональные моделиДети очень серьезно подошли к своей задаче и показ мод проводили, как профессиональные моделиФото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

В Самарской области впервые прошел творческий конкурс "Стиль света". Его суть заключалась в том, что школьники и педагоги со всей области придумали и сшили одежду и аксессуары, которые украшена световозвращающими элементами - так детей на дороге будет видно даже ночью, в дождь и снегопад.

Организаторы мероприятия, областная ГИБДД и министерство образования и науки, на днях подвели итоги, устроили финальный показ мод и наградили победителей.

С учетом возрастных групп жюри выбрало три первых места. Среди дошколят лучшими стали модели, которые придумали в детском садике "Солнышко" поселка Алексеевка Нефтегорского района. Среди ребят, которые учатся в 1-5 классах - школа №163 из Самары, среди старшеклассников - самарская школа №73.

В подарок они получили развивающие игры, творческие наборы и сладости. Получится ли какие-то из моделей реально запустить в производство, пока не ясно.

Победителей наградили 20 декабря в Культурном центре областного МВД Фото: Областной УГИБДД

Победителей наградили 20 декабря в Культурном центре областного МВДФото: Областной УГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарским медикам будут компенсировать затраты на частные детские садики
Самара вошла в пятерку городов, куда россияне поедут отдыхать на Новый год
В Самаре бизнесмен заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Самаре экс-директор детсада отделался условным сроком за аферу с субсидиями
В Жигулевске дачник позвал малознакомого мужчину в баню и убил его
В ТТУ рассказали, когда запустят движение авто на пересечении Ташкентской и Московского шоссе
Коммунальщики пригрозили оставить десятки самарцев без туалетов на Новый год
Самарские школьники представили коллекцию одежды, которая светится на дороге
Стало известно, когда и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Самарской области
УЗИ-аппарат экспертного класса: самарцев приглашают на обследование в СОКВД
Какие дороги перекроют в Самаре в новогоднюю ночь 2020
«Мамаша без мозгов»: жительница Жигулевска за пост в соцсетях получила оскорбления от местной больницы
"Нам нужно все тщательно взвесить": театр драмы в Самаре начнут реставрировать не раньше 2021 года
Пассажиров из центра Самары в Южный город будут возить на электробусах
Самарцев зовут почтить память погибших в годы Афганской войны солдат
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Стало известно, на каких кладбищах в Самаре можно будет создавать семейные захоронения