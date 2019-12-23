Стало известно, когда и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Самарской области

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-23T15:22:48+03:00

С 2021 года в регионе начнут ежегодно повышать тариф на вывоз мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области утвердили новые тарифы на вывоз мусора. Платить по-новому жители региона начнут с 2021 года. До этого времени, как и обещали ранее областные власти, менять цены на услуги по обращению с ТКО не будут.

- С 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года тариф будет на уровне 2019 года — 598,16 рублей за кубический метр. С 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года стоимость услуг регионального оператора по обращению с ТКО составит 618,17 рублей за кубический метр, - говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Еще одно повышение цен на вывоз мусора самарцев ждет 1 июля 2022 года. До 31 декабря 2022 года его установят на уровне 638,17 рублей за кубический метр.

ИСТОЧНИК KP.RU