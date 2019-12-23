Коммунальщики пригрозили оставить десятки самарцев без туалетов на Новый год

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-23T15:43:04+03:00

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В Самаре коммунальщики продолжают готовить подарки для своих клиентов на Новый год. Тем, кто вел себя хорошо и платил за воду исправно, они дарят сладости, а вот тем, кто вел себя плохо, то есть накопил приличные долги, они отключают канализацию.

- Четыре тысячи добросовестных абонентов уже получили подарки. За долги же в декабре остались без канализации жители 29 квартир, в том числе на прошлой неделе — 12 квартир. В планах на предновогодней неделе провести тампонирование канализации еще в десятках квартир неплательщиков, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

В компании отмечают, что у должников есть шанс расстаться со своими долгами и провести Новый год без забот. Каждый абонент может оплатить долг, внести аванс за декабрь и получить сладкий подарок. Все это нужно успеть сделать до 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU