В Жигулевске дачник позвал малознакомого мужчину в баню и убил его

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-23T16:17:33+03:00

Так хозяин участка расплатился с гостем за помощь в переносе емкости

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В Жигулевске суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве мужчины, чей труп нашли на одном из дачных участков. Обвиняемым по нему проходил 64-летний местный житель.

Все произошло в апреле 2019 года. Хозяин дачного участка в СНТ «Труд» попросил малознакомого человека помочь ему переставить емкость. После этого мужчины пошли в баню, где устроили небольшое застолье. В какой-то момент хозяин дачи набросился на своего помощника и начал избивать.

- Мужчина не менее 28 раз ударил гостя слесарным молотком, металлическим совком, а также руками и ногами по жизненно важным органам. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Труп преступник перетащил на соседний участок и спрятал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU