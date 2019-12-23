2019-12-23T16:37:44+03:00
Общество

В Самаре экс-директор детсада отделался условным сроком за аферу с субсидиями

Мужчина похитил из городского бюджета более 1,2 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд назначил директору детсада 3 года лишения свободы условноСуд назначил директору детсада 3 года лишения свободы условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Самары огласил приговор экс-директору детского сада «Умка», которого поймали на махинациях с субсидиями из городского бюджета.

- Установлено, что директор детсада, используя служебное положение, с февраля по декабрь 2017 года и с января по декабрь 2018 года похитил более 1,2 млн рублей. Сделал он это путем предоставления в департамент образования ложных сведений, - сообщили в прокуратуре Самары.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарским медикам будут компенсировать затраты на частные детские садики
Самара вошла в пятерку городов, куда россияне поедут отдыхать на Новый год
В Самаре бизнесмен заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Самаре экс-директор детсада отделался условным сроком за аферу с субсидиями
В Жигулевске дачник позвал малознакомого мужчину в баню и убил его
В ТТУ рассказали, когда запустят движение авто на пересечении Ташкентской и Московского шоссе
Коммунальщики пригрозили оставить десятки самарцев без туалетов на Новый год
Самарские школьники представили коллекцию одежды, которая светится на дороге
Стало известно, когда и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Самарской области
УЗИ-аппарат экспертного класса: самарцев приглашают на обследование в СОКВД
Какие дороги перекроют в Самаре в новогоднюю ночь 2020
«Мамаша без мозгов»: жительница Жигулевска за пост в соцсетях получила оскорбления от местной больницы
"Нам нужно все тщательно взвесить": театр драмы в Самаре начнут реставрировать не раньше 2021 года
Пассажиров из центра Самары в Южный город будут возить на электробусах
Самарцев зовут почтить память погибших в годы Афганской войны солдат
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Стало известно, на каких кладбищах в Самаре можно будет создавать семейные захоронения