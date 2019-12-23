В Самаре экс-директор детсада отделался условным сроком за аферу с субсидиями

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-23T16:37:44+03:00

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Ленинский районный суд Самары огласил приговор экс-директору детского сада «Умка», которого поймали на махинациях с субсидиями из городского бюджета.

- Установлено, что директор детсада, используя служебное положение, с февраля по декабрь 2017 года и с января по декабрь 2018 года похитил более 1,2 млн рублей. Сделал он это путем предоставления в департамент образования ложных сведений, - сообщили в прокуратуре Самары.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU