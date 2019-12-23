В Самаре бизнесмен заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
Промышленный районный суд Самары вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью, который пытался подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- Установлено, что в июне 2019 года Геннадий Л. пытался передать взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции. За эти деньги он хотел, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушения в сфере торговли алкогольной продукцией, - рассказали следователи.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф. Бизнесмену придется заплатить в доход государства 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU