В Самаре бизнесмен заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-23T16:50:26+03:00

Бизнесмен заплатит в доход государства в 5 раз больше, чем предлагал полицейскому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью, который пытался подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Установлено, что в июне 2019 года Геннадий Л. пытался передать взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции. За эти деньги он хотел, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушения в сфере торговли алкогольной продукцией, - рассказали следователи.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф. Бизнесмену придется заплатить в доход государства 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU