Самара вошла в пятерку городов, куда россияне поедут отдыхать на Новый год

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-23T17:46:27+03:00

Почти 40% самарцев проведет каникулы дома, и только один из сотни собирается в путешествие за границу

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Новогодние каникулы более трети жителей России проведут дома, каждый шестой будет работать. Такие данные озвучили специалисты сервиса Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек со всех уголков страны.

4% россиян собираются путешествовать по стране. В число наиболее популярных городов для новогоднего отдыха попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. А вот за границу, в Италию, Финляндию, США, Индию или Таиланд поедут только один из сотни.

- 38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения — общение с семьей и полноценный сон, - сообщили в Superjob. – А 16% опрошенных собираются хорошенько поработать, причем в большей степени это касается мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU