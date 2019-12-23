Самара вошла в пятерку городов, куда россияне поедут отдыхать на Новый год
Новогодние каникулы более трети жителей России проведут дома, каждый шестой будет работать. Такие данные озвучили специалисты сервиса Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек со всех уголков страны.
4% россиян собираются путешествовать по стране. В число наиболее популярных городов для новогоднего отдыха попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. А вот за границу, в Италию, Финляндию, США, Индию или Таиланд поедут только один из сотни.
- 38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения — общение с семьей и полноценный сон, - сообщили в Superjob. – А 16% опрошенных собираются хорошенько поработать, причем в большей степени это касается мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU