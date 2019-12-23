Самарским медикам будут компенсировать затраты на частные детские садики

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-23T18:17:05+03:00

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Самарским врачам будут компенсировать расходы на детский садик для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Правда, коснется нововведение не всех – родительскую плату за присмотр и уход вернут отдельным категориям врачей и медсестер, дети которых занимаются в частных садиках. Сами родители должны работать в государственных медучреждениях на территории Самары. Такие положения содержатся в утвержденной муниципальной программе сохранения и укрепления общественного здоровья. Программа начнет действовать с начала 2020 года и рассчитана на пять лет. На компенсации платы за садик за это время планируют потратить 32,5 миллиона рублей.

87,21 миллион за пять лет выделят на выплаты молодым специалистам, оказывающим первичную помощь в амбулаторных условиях

А отдельным категориям медиков, работающих в Куйбышевском и Красноглинском районах будут компенсировать расходы на съемную квартиру. На это из городской казны за пять лет собираются потратить 7,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU