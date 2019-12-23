2019-12-23T19:09:13+03:00
Общество

Освободили место: стало известно, зачем снесли дом на Ленинской

Момент, как бульдозер рушит здание, самарцы засняли на видео
Ольга НОВИКОВА
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Фото: Serguey RyzhikovФото: Serguey Ryzhikov
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В Самаре очевидцы засняли, как огромный бульдозер крушит старый дом на улице Ленинской, 283. О том, что этот дом ждет такая судьба, можно было догадаться и раньше – ветхое здание находилось в историческом центре, между ул.Полевой и ул.Чкалова, в районе активной застройки. Как стало известно, на освободившемся участке земли собираются строить многоэтажки.

Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье» в регионе собираются снести большое количество аварийных домов. Как сообщалось ранее, только в Самаре под снос попадут четыре сотни старых зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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