2019-12-23T19:57:39+03:00
Общество

Расхламить квартиру: перед новым годом самарцы смогут сдать пластик, стекло и металл

28 декабря пройдет дополнительная акция «Вторсырье на благотворительность»
Ольга НОВИКОВА
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Акции по сбору вторсырья всегда привлекают много внимания горожанАкции по сбору вторсырья всегда привлекают много внимания горожанФото: Ольга НОВИКОВА
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28 декабря, в субботу, самарцы смогут сдать свои отходы. В городе пройдет внеплановая дополнительная акция проекта «Вторсырье на благотворительность». Стекло, металл, макулатуру и различные виды пластика будут принимать волонтеры на двух точках – около парка им.Гагарина (вход со стороны ул.Советской армии) и на территории ОЦ «Выше радуги» на ул. XXII Партсъезда, 40а с 10.00 до 14.00. На остальных точках (обычно вторсырье принимается каждую первую субботу месяца в пяти местах города) в этот день волонтеры работать не будут.

- На дополнительной акции мы принимаем только определенные фракции – металл, пластик (пенопласт не возьмём), стекло, макулатуру (бумагу и картон), - сообщают организаторы акции в соцсети. - С декабрьской акции мы начинаем принимать невспененный полистирол (6/PS/ПС). Ни пенопласт, ни зубные щетки, ни одежду, ни продукты, ни все остальное, что мы обычно принимаем на акции, приносить не нужно, потому что мы это не возьмем.

Напомним, акции по сбору вторсырья проходят в Самаре уже два года. Каждый месяц волонтеры принимают от самарцев отсортированные отходы, отправляют их на вторичную переработку, а вырученные средства направляют благотворительным организациям

ИСТОЧНИК KP.RU

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