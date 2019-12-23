2019-12-23T21:49:13+03:00
Общество

Из Самары в Баку: в аэропорту Курумоч рассказали о новом рейсе

Он начнет действовать уже с середины января
Ольга НОВИКОВА
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Фото: аэропорт КурумочФото: аэропорт Курумоч
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Из Самары открывается новый рейс в Баку. Об этом сообщает аэропорт Курумоч. Новый рейс добавится в расписание уже с 15 января.

Оказаться в столице Азербайджана и насладиться восточным гостеприимством смогут все желающие всего за пару часов – продолжительность полета составит 1 час 50 минут.

Рейс будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Самолеты будут летать в Баку раз в неделю по средам. Время вылета из Самары – 01:20, из Баку – 04:10 (время местное). Полеты будут проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Подробное расписание рейсов можно узнать на сайте аэропорта, а стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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