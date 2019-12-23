2019-12-23T22:17:09+03:00
Общество

Под новый год будет снежно: синоптики рассказали о погоде в конце недели

Теплый фронт принесет осадки, а вот гололед сохранится
Ольга НОВИКОВА
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Самарцы заждались снега к Новому годуСамарцы заждались снега к Новому годуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарские синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю рабочую неделю 2019 года. Во вторник 24 декабря будет малооблачно и без осадков, температура днем будет держаться в пределах -4… -6 градусов, на дорогах будет скользко.

Сохраниться гололед и в среду и в четверг. Температура воздуха также составит -4… -6, ночью чуть подморозит – до -7… -12. А вот к концу недели вполне может пойти долгожданный многими самарцами снег.

- В ближайшие дни преобладающая территория Среднего Поволжья будет находиться под влиянием антициклона с востока, поэтому ожидаем погоду без существенных осадков,- сообщают синоптики. – Но в конце рабочей недели теплый фронт южного циклона вызовет в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега.

Местами ожидается туман, а на дорогах – по-прежнему гололед

ИСТОЧНИК KP.RU

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