На трассе М-5 в Самарской области грузовик насмерть задавил женщину

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-24T08:27:12+03:00

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Вечером в понедельник, 23 декабря, на трассе М-5 в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там на 893 км 425 м дороги примерно в 23:45 под колеса фуры с номерами Челябинской области угодила женщина.

- 32-летний водитель автомобиля Freightliner ехал с грузом по полосе разгона со стороны Самары в направлении Москвы. В пути следования он наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. По данным полицейских, водитель фуры ехал без путевого листа. Кроме того, перед выездом он не проходил медосмотр и не проводился техосмотр автомобиля. Большегруз отправили на спецстоянку. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU