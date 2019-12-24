На трассе М-5 в Самарской области грузовик насмерть задавил женщину
Вечером в понедельник, 23 декабря, на трассе М-5 в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там на 893 км 425 м дороги примерно в 23:45 под колеса фуры с номерами Челябинской области угодила женщина.
- 32-летний водитель автомобиля Freightliner ехал с грузом по полосе разгона со стороны Самары в направлении Москвы. В пути следования он наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. По данным полицейских, водитель фуры ехал без путевого листа. Кроме того, перед выездом он не проходил медосмотр и не проводился техосмотр автомобиля. Большегруз отправили на спецстоянку. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU