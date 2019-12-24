2019-12-24T08:27:12+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области грузовик насмерть задавил женщину

Погибшая переходила дорогу в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель грузовика вышел в рейс с нарушениямиВодитель грузовика вышел в рейс с нарушениямиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 23 декабря, на трассе М-5 в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там на 893 км 425 м дороги примерно в 23:45 под колеса фуры с номерами Челябинской области угодила женщина.

- 32-летний водитель автомобиля Freightliner ехал с грузом по полосе разгона со стороны Самары в направлении Москвы. В пути следования он наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. По данным полицейских, водитель фуры ехал без путевого листа. Кроме того, перед выездом он не проходил медосмотр и не проводился техосмотр автомобиля. Большегруз отправили на спецстоянку. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара Арену» хотят еще на три года освободить от уплаты налогов
В Самаре умер заведующий гематологическим отделением больницы Середавина
В Самаре водитель микроавтобуса сбил на «зебре» пешехода и сам отвез его в больницу
В Самарской области запустили эксперимент по раздельному сбору мусора
Возле «Самара Арены» могут построить межвузовский студгородок с кафе и кинотеатрами
В Тольятти за неделю из-за гололеда пострадали 10 человек
Молодые ученые Самарского университета начали заселяться в новое общежитие на улице Гая
«Постояльцы» колонии сделали для самарских детей деревянную горку
Не поверили в любовь: в Самаре суд развел местного жителя с вьетнамкой
Хоккейная «Лада» на выезде проиграла «Торпедо» в матче ВХЛ
На трассе М-5 в Самарской области грузовик насмерть задавил женщину
В Самаре на проспекте Карла Маркса прорвало теплосеть
Под новый год будет снежно: синоптики рассказали о погоде в конце недели
Из Самары в Баку: в аэропорту Курумоч рассказали о новом рейсе
В Самаре будут судить директора, который оставил без зарплаты 38 человек