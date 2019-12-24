Хоккейная «Лада» на выезде проиграла «Торпедо» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-24T08:41:59+03:00

Тольяттинцы смогли забить только одну шайбу, пропустив при этом три

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В понедельник, 23 декабря, в Усть-Каменогорске прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ХК «Торпедо» на своей площадке принимал тольяттинскую «Ладу». К сожалению, команде из Автограда не удалось обыграть противника, она уступила со счетом 3:1.

Хозяева площадки распечатали ворота тольяттинцев уже на 4 минуте матча. У «Торпедо» отличился Никита Сироткин. Во втором периоде ни та, ни другая команды голами не отметились. На 54 минуте хозяева площадки вновь поразили ворота «Лады». Автором гола стал Евгений Рымарев. Буквально через минуту пришел ответ и от волжан. Филипп Толузаков забросил шайбу на 55 минуте. Окончательный счет был установлен на 59 минуте. Сергей Шестаков забил тольяттинцам третий гол.

Как сообщает пресс-служба ХК «Лада», следующий матч команда проведет в среду, 25 декабря, в Нур-Султане. Там она сразится с «Номадом».

ИСТОЧНИК KP.RU