Не поверили в любовь: в Самаре суд развел местного жителя с вьетнамкой

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-24T08:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре по иску прокуратуры местного жителя развели в гражданкой Социалистической республики Вьетнам. Сотрудники надзорного ведомства не поверили, что они связали себя узами брака из-за большой и чистой любви, заподозрив пару в меркантильном интересе.

- Проверка показала, что житель Самары заключил фиктивный брак с иностранной гражданкой. Сделал он это, чтобы помочь женщине получить в упрощенном порядке гражданство РФ, - сообщили в городской прокуратуре.

В конце ноября Советский районный суд Самары удовлетворил требования прокурора и признал брак местного жителя с мигранткой недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU