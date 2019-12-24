Не поверили в любовь: в Самаре суд развел местного жителя с вьетнамкой
В Самаре по иску прокуратуры местного жителя развели в гражданкой Социалистической республики Вьетнам. Сотрудники надзорного ведомства не поверили, что они связали себя узами брака из-за большой и чистой любви, заподозрив пару в меркантильном интересе.
- Проверка показала, что житель Самары заключил фиктивный брак с иностранной гражданкой. Сделал он это, чтобы помочь женщине получить в упрощенном порядке гражданство РФ, - сообщили в городской прокуратуре.
В конце ноября Советский районный суд Самары удовлетворил требования прокурора и признал брак местного жителя с мигранткой недействительным.
ИСТОЧНИК KP.RU