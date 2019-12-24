2019-12-24T08:55:13+03:00
Общество

Не поверили в любовь: в Самаре суд развел местного жителя с вьетнамкой

Пару в фиктивном браке уличили прокуроры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд признал брак самарца и вьетнамки недействительнымСуд признал брак самарца и вьетнамки недействительнымФото: Архив "КП"
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В Самаре по иску прокуратуры местного жителя развели в гражданкой Социалистической республики Вьетнам. Сотрудники надзорного ведомства не поверили, что они связали себя узами брака из-за большой и чистой любви, заподозрив пару в меркантильном интересе.

- Проверка показала, что житель Самары заключил фиктивный брак с иностранной гражданкой. Сделал он это, чтобы помочь женщине получить в упрощенном порядке гражданство РФ, - сообщили в городской прокуратуре.

В конце ноября Советский районный суд Самары удовлетворил требования прокурора и признал брак местного жителя с мигранткой недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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