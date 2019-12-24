«Постояльцы» колонии сделали для самарских детей деревянную горку

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-24T09:10:32+03:00

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Осужденные, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 6, изготовили детский аттракцион — деревянную горку, чтобы самарские дети смогли зимой кататься с нее. Сделали ее на средства члена общественного совета при УФСИН по Самарской области Максима Максимова и при поддержке начальника исправительного учреждения Алексея Климова.

- Общественник передал самарским ребятам детскую горку. Ее установят на набережной реки Волги, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Отметим, что Максим Максимов активно занимается организацией досуга осужденных и сотрудников колоний. К примеру, с его помощью подростки, состоящие на учете, смогли посетить каток на площади Куйбышева, а также он подарил осужденным более 60 пар мужских и 30 пар женских коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU