Молодые ученые Самарского университета начали заселяться в новое общежитие на улице Гая

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-24T09:31:53+03:00

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В областной столице открылось новое общежитие Самарского университета. Оно расположилось на улице Гая и уже начало принимать первых новоселов — молодых ученых, аспирантов и магистрантов. В понедельник, 23 декабря, с этим радостным событием их лично поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с врио ректора вуза Владимиром Богатыревым он побывал на чаепитии у молодой семьи, а ребенку другой пары новоселов подарил конструктор «Лего».

- Благодаря федеральному министерству мы получили возможность жить в чудеснейших условиях. Не ожидал, что мне, как сотруднику вуза, дадут такое классное жилье, – поделился один из новоселов Владимир Батров.

Напомним, что общежитие неподалеку от главных корпусов и кампуса Самарского университета начали строить еще в 2016 году, но работы застопорились. К решению проблемы подключился глава региона. При его поддержке 18-этажное здание на 90 квартир достроили по федеральной целевой программе развития образования минобрнауки РФ. Добавим, что в помощь сотрудникам вуза все квартиры уже оснастили мебелью и бытовой техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU