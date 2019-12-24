2019-12-24T10:00:20+03:00
Общество

В Тольятти за неделю из-за гололеда пострадали 10 человек

Люди попадают в больницы с переломами ног и черепно-мозговыми травмами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число пострадавших из-за гололеда растетЧисло пострадавших из-за гололеда растетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Самарской области гололед продолжает отправлять местных жителей в травмпункты. Там уже побывали больше двух сотен самарцев. Также от катка на пешеходных дорожках страдают и жители Тольятти. Только за минувшую неделю травмы из-за гололеда получили 10 горожан, что в два раза больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает департамент общественной безопасности Тольятти.

Так, с 17 по 20 декабря жители Автограда успели переломать ноги, вывихнуть плечи и получить сотрясение мозга. Три человека обратились за помощью к медикам в пятницу, 20 декабря, еще четверо — в субботу. Двое тольяттинцев попали в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Глава Тольятти Сергей Анташев на совещании с подчиненными поручил как можно быстрее разобраться с катком на тротуарах. В частности, он потребовал посыпать пешеходные дорожки и придомовые территории песком и солью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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