Возле «Самара Арены» могут построить межвузовский студгородок с кафе и кинотеатрами

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-24T10:20:24+03:00

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В Самаре собираются создать межвузовский многофункциональный студенческий городок, где бы смогли учиться и жить не только российские, но и иностранные студенты. Об этом сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

- Перед нами поставлена задача в два раза увеличить число иностранных студентов, обучающихся в Самарской области. Мы должны быть конкурентноспособными не только в качестве образования, но и с бытовой стороны вопроса. Я уверен, что создание такого городка будет двигать развитие всей области вперед, - отметил спикер губдумы Геннадий Котельников.

Предполагается, что межвузовский студенческий городок будет включать в себя общежития, лаборатории, учебные корпуса, библиотеки, кинотеатры, кафе и спортивные площадки. Проект будет финансироваться в рамках государственно-частного партнерства. Пока место размещения студгородка не определено, в качестве одного из вариантов рассматривается территория возле стадиона «Самара Арена». В скором времени проект представят главе региона Дмитрию Азарову.

ИСТОЧНИК KP.RU