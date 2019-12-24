2019-12-24T10:43:12+03:00
Общество

В Самарской области запустили эксперимент по раздельному сбору мусора

Регоператор проверяет, готовы ли жители перейти на новую систему обращения с ТКО
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ООО "ЭкоСтройРесурс"Фото: ООО "ЭкоСтройРесурс"
Изменить размер текста:

Регоператор решил провести в Самарской области эксперимент по раздельному сбору мусора. Одними из первых в нем приняли участие жители Новокуйбышевска. Эксперимент проходит в два этапа: сначала раздельный сбор мусора ввели в домах с углубленными контейнерами, а теперь в домах с мусоропроводными шахтами. Специально для этого там устанавливают сетчатые контейнеры.

- Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер жители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне, - отметила руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

В рамках этого эксперимента мэрия города уже закупила 130 сетчатых контейнеров и 1649 евроконтейнеров. Вывозить мусор из них будут отдельными рейсами. Пластик, стекло и бумагу будут отвозить на сортировочную станцию неподалеку от городского полигона.

Как отмечают представители регоператора, самое сложное в этом эксперименте — приучить людей к раздельному сбору мусора. Для этого с ними постоянно проводится разъяснительная беседа, а в домах вешают плакаты со специальной инструкцией. Эксперимент в Новокуйбышевске продлится один год. Только после этого станет ясно, готовы ли жители региона к раздельному сбору мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара Арену» хотят еще на три года освободить от уплаты налогов
В Самаре умер заведующий гематологическим отделением больницы Середавина
В Самаре водитель микроавтобуса сбил на «зебре» пешехода и сам отвез его в больницу
В Самарской области запустили эксперимент по раздельному сбору мусора
Возле «Самара Арены» могут построить межвузовский студгородок с кафе и кинотеатрами
В Тольятти за неделю из-за гололеда пострадали 10 человек
Молодые ученые Самарского университета начали заселяться в новое общежитие на улице Гая
«Постояльцы» колонии сделали для самарских детей деревянную горку
Не поверили в любовь: в Самаре суд развел местного жителя с вьетнамкой
Хоккейная «Лада» на выезде проиграла «Торпедо» в матче ВХЛ
На трассе М-5 в Самарской области грузовик насмерть задавил женщину
В Самаре на проспекте Карла Маркса прорвало теплосеть
Под новый год будет снежно: синоптики рассказали о погоде в конце недели
Из Самары в Баку: в аэропорту Курумоч рассказали о новом рейсе
В Самаре будут судить директора, который оставил без зарплаты 38 человек