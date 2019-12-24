В Самарской области запустили эксперимент по раздельному сбору мусора

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-24T10:43:12+03:00

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Регоператор решил провести в Самарской области эксперимент по раздельному сбору мусора. Одними из первых в нем приняли участие жители Новокуйбышевска. Эксперимент проходит в два этапа: сначала раздельный сбор мусора ввели в домах с углубленными контейнерами, а теперь в домах с мусоропроводными шахтами. Специально для этого там устанавливают сетчатые контейнеры.

- Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер жители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне, - отметила руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

В рамках этого эксперимента мэрия города уже закупила 130 сетчатых контейнеров и 1649 евроконтейнеров. Вывозить мусор из них будут отдельными рейсами. Пластик, стекло и бумагу будут отвозить на сортировочную станцию неподалеку от городского полигона.

Как отмечают представители регоператора, самое сложное в этом эксперименте — приучить людей к раздельному сбору мусора. Для этого с ними постоянно проводится разъяснительная беседа, а в домах вешают плакаты со специальной инструкцией. Эксперимент в Новокуйбышевске продлится один год. Только после этого станет ясно, готовы ли жители региона к раздельному сбору мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU