В Самаре водитель микроавтобуса сбил на «зебре» пешехода и сам отвез его в больницу

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-24T11:02:39+03:00

Водитель микроавтобуса не пропустил мужчину на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские разбираются в деталях ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария произошла ранним утром в понедельник, 23 декабря, около дома № 113 на улице Физкультурной. Там под колеса микроавтобуса попал 58-летний пешеход.

- За рулем микроавтобуса находился 53-летний мужчина. Он ехал по улице Краснодонской со стороны улицы Победы. В пути следования автомобилист начал поворачивать на улицу Физкультурную и не пропустил пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

После этого водитель маршрутки покинул место ДТП — он повез пострадавшего в больницу. Мужчина получил травму ноги. Его госпитализировали в травматологическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU