2019-12-24T11:52:45+03:00
Общество

В Самаре умер заведующий гематологическим отделением больницы Середавина

Виктор Россиев скоропостижно скончался на 70-м году жизни
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: больница имени СередавинаФото: больница имени Середавина
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 декабря, на 70-м году жизни скоропостижно скончался заведующий гематологическим отделением больницы имени В.Д. Середавина, заслуженный врач РФ Виктор Россиев.

- Вся жизнь Виктора Россиева была связана с медициной. Он руководил гематологическим отделением на протяжении 36-ти лет. Мы навсегда запомним его высокий профессионализм, безграничную доброту и оптимизм, - выразили соболезнования родным и близким Виктора Россиева сотрудники больницы Середавина.

Прощание с медиком пройдет в среду, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 на улице Дзержинского, 27. Виктора Россиева похоронят на кладбище «Рубежное».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара Арену» хотят еще на три года освободить от уплаты налогов
В Самаре умер заведующий гематологическим отделением больницы Середавина
В Самаре водитель микроавтобуса сбил на «зебре» пешехода и сам отвез его в больницу
В Самарской области запустили эксперимент по раздельному сбору мусора
Возле «Самара Арены» могут построить межвузовский студгородок с кафе и кинотеатрами
В Тольятти за неделю из-за гололеда пострадали 10 человек
Молодые ученые Самарского университета начали заселяться в новое общежитие на улице Гая
«Постояльцы» колонии сделали для самарских детей деревянную горку
Не поверили в любовь: в Самаре суд развел местного жителя с вьетнамкой
Хоккейная «Лада» на выезде проиграла «Торпедо» в матче ВХЛ
На трассе М-5 в Самарской области грузовик насмерть задавил женщину
В Самаре на проспекте Карла Маркса прорвало теплосеть
Под новый год будет снежно: синоптики рассказали о погоде в конце недели
Из Самары в Баку: в аэропорту Курумоч рассказали о новом рейсе
В Самаре будут судить директора, который оставил без зарплаты 38 человек