В Самаре умер заведующий гематологическим отделением больницы Середавина

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-24T11:52:45+03:00

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В понедельник, 23 декабря, на 70-м году жизни скоропостижно скончался заведующий гематологическим отделением больницы имени В.Д. Середавина, заслуженный врач РФ Виктор Россиев.

- Вся жизнь Виктора Россиева была связана с медициной. Он руководил гематологическим отделением на протяжении 36-ти лет. Мы навсегда запомним его высокий профессионализм, безграничную доброту и оптимизм, - выразили соболезнования родным и близким Виктора Россиева сотрудники больницы Середавина.

Прощание с медиком пройдет в среду, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 на улице Дзержинского, 27. Виктора Россиева похоронят на кладбище «Рубежное».

ИСТОЧНИК KP.RU