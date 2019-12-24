2019-12-24T12:14:03+03:00
Общество

«Самара Арену» хотят еще на три года освободить от уплаты налогов

Чиновники предложили оставить льготы и после передачи стадиона на баланс региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стадион передадут в собственность Самарской области 1 января 2020 годаСтадион передадут в собственность Самарской области 1 января 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стадион «Самара Арена» перейдет в собственность Самарской области 1 января 2020 года. Об этом стало известно во вторник, 24 декабря, на заседании в Самарской губернской думе.

Напомним, что ранее была введена льгота на содержание спортобъекта. Она предполагала освобождение от уплаты налога на имущество. Льготы должны перестать действовать после того, как стадион перейдет в собственность региона. Однако чиновники предложили продлить ее еще на несколько лет — до 31 декабря 2022 года.

- Продление срока действия льготы позволит получить трансферы из федерального бюджета на содержание «Самара Арены», - отметил и.о. министра спорта Самарской области Андрей Харин.

По словам чиновника, на 2020 год из федеральной казны на содержание стадиона выделят 240 млн рублей, в 2021 году — 218 млн рублей, а в 2022 году — 183 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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