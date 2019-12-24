2019-12-24T12:49:47+03:00
Общество

Полуфиналистка шоу «Голос. Дети» и тольяттинский репер DIMA DEW сняли клип об экологии

Музыканты призвали людей бережно относиться к природе
Илона МАЙСКАЯ
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В съемках клипа приняли участие несколько десятков детейВ съемках клипа приняли участие несколько десятков детейФото: Скриншот с видео
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Полуфиналистка пятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» Лиза Лабодина и тольяттинский репер DIMA DEW записали новый клип. Он посвящен теме экологии и называется «Делаем мир чище».

В своем клипе музыканты задействовали несколько десятков школьников. На их примере они показали необходимость бережного отношения к природе. Начать работу по улучшению окружающей среды Лиза Лабодина и репер DIMA DEW призывают с себя.

Авторы песни надеются, что после просмотра клипа люди задумаются о том, что не стоит мусорить и что нужно бережно относиться к природе.

Лиза Лабодина, DIMA DEW - Делаем мир чище! - Премьера.Полуфиналистка Голос. Дети 5 сезон Лиза Лабодина и тольяттинский рэп исполнитель DIMA DEW записали новый клип "Делаем мир чище"

ИСТОЧНИК KP.RU

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