Полуфиналистка шоу «Голос. Дети» и тольяттинский репер DIMA DEW сняли клип об экологии
Полуфиналистка пятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» Лиза Лабодина и тольяттинский репер DIMA DEW записали новый клип. Он посвящен теме экологии и называется «Делаем мир чище».
В своем клипе музыканты задействовали несколько десятков школьников. На их примере они показали необходимость бережного отношения к природе. Начать работу по улучшению окружающей среды Лиза Лабодина и репер DIMA DEW призывают с себя.
Авторы песни надеются, что после просмотра клипа люди задумаются о том, что не стоит мусорить и что нужно бережно относиться к природе.
Лиза Лабодина, DIMA DEW - Делаем мир чище! - Премьера.Полуфиналистка Голос. Дети 5 сезон Лиза Лабодина и тольяттинский рэп исполнитель DIMA DEW записали новый клип "Делаем мир чище"
ИСТОЧНИК KP.RU