В Тольятти полицейские нашли у нервной женщины 26 свертков с наркотиком-убийцей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-24T13:10:34+03:00

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В Тольятти полицейские задержали безработную и ранее судимую 37-летнюю местную жительницу. Женщину заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков.

- Сотрудники полиции задержали тольяттинку на бульваре Космонавтов. Она заметно нервничала, поэтому они решили ее досмотреть. В итоге стражи порядка нашли у женщины пластиковую емкость с 26 свертками, в которых находился белый порошок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что в свертках был карфентанил общей массой 22,6 грамм, который также называют наркотиком-убийцей. Даже мизерное количество этого вещества может убить человека. По данным полицейских, женщина приобретала наркотики через интернет, а потом сбывала их через тайники-закладки. На нее завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Тольяттинке грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU