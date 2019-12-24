В Тольятти полицейские нашли у нервной женщины 26 свертков с наркотиком-убийцей
В Тольятти полицейские задержали безработную и ранее судимую 37-летнюю местную жительницу. Женщину заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков.
- Сотрудники полиции задержали тольяттинку на бульваре Космонавтов. Она заметно нервничала, поэтому они решили ее досмотреть. В итоге стражи порядка нашли у женщины пластиковую емкость с 26 свертками, в которых находился белый порошок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Экспертиза показала, что в свертках был карфентанил общей массой 22,6 грамм, который также называют наркотиком-убийцей. Даже мизерное количество этого вещества может убить человека. По данным полицейских, женщина приобретала наркотики через интернет, а потом сбывала их через тайники-закладки. На нее завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Тольяттинке грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU