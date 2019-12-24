2019-12-24T13:15:25+03:00
Общество

Прочь долги, елочка, гори! Самарагорэнергосбыт встретили праздник спектаклем для потребителей

Поучительное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и персонажа по имени Должок смогли увидеть все потребители, которые пришли заплатить за свет
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре для посетителей центра обслуживания клиентов СамГЭС показали спектакльВ Самаре для посетителей центра обслуживания клиентов СамГЭС показали спектакль
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В Самарагорэнергосбыте Новый год встретили двумя «Елками для потребителей». Сюрприз ждал посетителей, которые пришли внести последний платеж за электроэнергию перед концом года, в центрах обслуживания клиентов компании. Сотрудники решили удивить всех абонентов настоящим шоу, участником которого становился каждый. Особенными гостями стали победители конкурса «Добросовестный плательщик», получившими сертификаты на приобретение электротоваров.

На входе всех посетителей приветствовал Самарский концертный духовой оркестр, все исполнители которого в этот день стали Дедами Морозами. А посреди центра обслуживания развернулся спектакль, участниками которого стали не только главный зимний волшебник и его внучка, но и персонаж по имени Должок. Он по замыслу авторов – работников СамГЭС - целый год не платил за электричество, и поэтому остался на праздник без света. Но, как в каждой поучительной новогодней истории, к концу спектакля и на его елке тоже зажглись огни.

Ну а в конце спектакля всех участников мероприятия ждали музыкальные подарки и традиционные сувениры от Самарагорэнеросбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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