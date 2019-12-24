Жители самарских новостроек начнут платить взносы на капремонт раньше срока

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-24T13:35:54+03:00

Депутаты губдумы приняли закон, который обязывает жителей новостроек платить за капремонт уже через 1 год после сдачи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Действие льготы хотят сократить с 5 лет до 1 года

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Во вторник, 24 декабря, Самарская губернская дума приняла поправки в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Они касаются жителей новостроек. Если раньше они начинали платить за капремонт через пять лет после сдачи дома, то теперь им придется это делать уже через год.

- Принят закон, обязывающий платить взносы за капитальный ремонт жителями новостроек уже через год после сдачи дома. Выступал и голосовал против. Большинство же депутатов — представители партии «Единой России» — проголосовали «за», - сообщил в твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что сейчас стали часто строить невысокие дома. При пятилетней отсрочке жители этих домов могут не успеть собрать деньги к тому моменту, когда зданию потребуется ремонт. Отметим, что идея с сокращением срока начала уплаты взносов распространяется и на высотки. В данном случае это объясняется тем, что некоторые дома сдают с недоделками, которые потом приходится устранять жильцам за свой счет. Нововведение должно помочь решить эту проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU