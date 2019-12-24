В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-24T15:30:48+03:00

Это повысит надежность подстанции и энергоснабжения города Кинель с населением более 35 тыс. человек и промышленных потребителей.

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«Федеральная сетевая компания» завершила замену автотрансформаторной группы мощностью 180 МВА на подстанции 220 кВ кВ «Кинельская». Ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность энергоснабжения населения Кинеля и промышленных потребителей.

Подстанция «Кинельская» установленной мощностью 360 МВА - ключевой транзитный узел, связывающий энергосистемы Урала и центральных регионов России. Объект является источником электроснабжения потребителей города Кинель, в числе которых крупнейший железнодорожный узел Куйбышевской железной дороги - сортировочная станция Кинель, ОАО «Кинельагропласт», ООО «Цветметобработка», предприятия пищевой промышленности.

- Физический и моральный износ основного оборудования на объекте достигал 70%. В рамках производственных программ ФСК ЕЭС в 2019 году выполнила ряд проектов по улучшению надежности работы подстанции и электроснабжения потребителей Кинельского района.

На объекте энергетики заменили силовое оборудование. Новая автотрансформаторная группа, установленная на подстанции 220 кВ «Кинельская», состоит из трех основных фаз мощностью по 60 МВА каждая. В ходе работ на объекте был выполнена установка ячейки трансформатора с монтажом новых фаз, монтаж ошиновки фаз трансформатора и навесного оборудования: высоковольтных вводов, радиаторов, устройств регулировки напряжения и шкафов автоматики охлаждения. Следующим этапом были выполнены работы по монтажу вторичных коммутационных цепей и технологических защит оборудования. Также на подстанции был выполнен ремонт второй автотрансформаторной группы.

Для борьбы с гололедообразованием в зимний период на «Кинельской» в 2019 году была завершена установка оборудования новой системы плавки гололеда, используемой для плавки льда на межгосударственной линии 220 кВ «Кинельская – Уральская». В рамках работ на подстанции были установлены: трансформатор плавки гололеда, разъединители плавки гололеда с электродвигательными приводами разного уровня напряжения. Применение новой системы плавки повысит надежность электроснабжения потребителей Самарской области и межгосударственных перетоков в Республику Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU