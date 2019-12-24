Жители Самары смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга в ТЦ «Мега»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-24T14:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вновь наведается в гости в Самару. На этот раз он посетит торговый центр «Мега», где все желающие смогут шепнуть ему свое самое заветное желание.

- Встретиться с Дедом Морозом и сделать с ним фото на память можно будет на фудкорте торгового центра. Также гостей мероприятия ждут новогодний спектакль, зажигательные игры с аниматорами-снеговиками, зимний аквагрим, световое шоу, конкурсы и, конечно, подарки, - рассказали представители «Меги».

Встреча с главным зимним волшебником пройдет в субботу, 28 декабря, в 13:00. А до этого жители Самары смогут написать ему письмо и опустить в специальный ящик у стойки информации ТЦ. Сделать это нужно до 26 декабря. Авторам лучших писем Дед Мороз вручит подарки. Кроме того, родители смогут подготовить подарок для своего ребенка и оставить его на специальной стойке. Потом юным чадам их вручит лично Дед Мороз.

Насыщенная новогодняя программа ждет посетителей «Меги» и в зимние каникулы. 3, 4, 5 и 7 января там будут проходить интерактивные игры с Бабой Ягой, спектакли, квесты, рождественские колядки и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU