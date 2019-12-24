2019-12-24T14:17:16+03:00
Общество

АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске

Всех сотрудников отправят в корпоративный отпуск
Анастасия ФИЛАТОВА
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Завод вернется к изготовлению машин только после Нового годаЗавод вернется к изготовлению машин только после Нового годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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АвтоВАЗ временно приостанавливает конвейер. Это связано с тем, что сотрудники заводов в Тольятти и Ижевске уходят в плановый корпоративный отпуск. Он продлится с 25 по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- Мы подготовили достаточный запас автомобилей для продажи. Мы возобновим производственную деятельность после окончания общероссийских новогодних каникул — 9 января, - отметили представители АвтоВАЗа.

В компании добавляют, что во время отпуска предприятия АвтоВАЗа продолжат плановую модернизацию оборудования, внедрение производственной системы Alliance Production Way, а также продолжат работы по улучшению условий труда сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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