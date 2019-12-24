В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-24T14:38:23+03:00

Пиротехника в помещениях и вата на елках будут под запретом Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожанам напомнили, что нельзя делать в период его действия

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В Самаре из-за проведения новогодних и рождественских праздников введут особый противопожарный режим. Он будет действовать с 30 декабря 2019 года по 19 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Сотрудникам ГУ МЧС по Самарской области рекомендовано проверить места проведения массовых мероприятий и совместно с УМВД по Самаре организовать рейды, направленные на пресечение незаконной продажи пиротехнических изделий, - говорится в документе.

Добавим, что в период действия противопожарного режима праздничные мероприятия нельзя будет проводить при запертых распашных решетках; использовать в помещениях пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и устройства, способные вызвать возгорание; украшать елку марлей и ватой без огнезащитного состава и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU