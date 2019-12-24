В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-24T14:56:47+03:00

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В Самаре сотрудники ГИБДД в преддверии Нового года устроили яркий флешмоб. Они вместе с другими горожанами составили из своих автомобилей огромную елку. Необычную инсталляцию запечатлели на видео с высоты птичьего полета.

- В флешмобе приняли участие около сотни водителей. Они выстроили из своих автомобилей инсталляцию в виде елки на парковочной площадке стадиона «Самара Арена», - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в УГИБДД ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилисты составили многоярусную елку, а верхушку ее украсили яркой звездой из патрульных машин ГИБДД. Этот флешмоб подарил всем участникам новогоднее настроение и порадовал всех, кто там присутствовал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751476" frameborder="0"></iframe> В Самаре сотрудники ГИБДД и автомобилисты составили огромную елку из машин.

ИСТОЧНИК KP.RU