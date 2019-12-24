В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Самаре сотрудники ГИБДД в преддверии Нового года устроили яркий флешмоб. Они вместе с другими горожанами составили из своих автомобилей огромную елку. Необычную инсталляцию запечатлели на видео с высоты птичьего полета.
- В флешмобе приняли участие около сотни водителей. Они выстроили из своих автомобилей инсталляцию в виде елки на парковочной площадке стадиона «Самара Арена», - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в УГИБДД ГУ МВД по Самарской области.
Автомобилисты составили многоярусную елку, а верхушку ее украсили яркой звездой из патрульных машин ГИБДД. Этот флешмоб подарил всем участникам новогоднее настроение и порадовал всех, кто там присутствовал.
В Самаре сотрудники ГИБДД и автомобилисты составили огромную елку из машин.
ИСТОЧНИК KP.RU