Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-24T15:14:24+03:00

Аппараты не принимали платежи в течение нескольких дней

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В Самаре во вторник, 24 декабря, вновь заработали терминалы для пополнения транспортных карт.

- Уважаемые пассажиры! Информируем вас, что терминалы самообслуживания вновь доступны для пополнения, - написали в твиттере представители ООО «Транспортная карта».

Напомним, что терминалы по техническим причинам перестали работать в прошлый четверг, 19 декабря. В течение нескольких дней горожане могли пополнить транспортные карты только в кассах метро, в отделениях банков или через специальные приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU