Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
Аппараты не принимали платежи в течение нескольких дней
В Самаре вновь заработали терминалыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Самаре во вторник, 24 декабря, вновь заработали терминалы для пополнения транспортных карт.
- Уважаемые пассажиры! Информируем вас, что терминалы самообслуживания вновь доступны для пополнения, - написали в твиттере представители ООО «Транспортная карта».
Напомним, что терминалы по техническим причинам перестали работать в прошлый четверг, 19 декабря. В течение нескольких дней горожане могли пополнить транспортные карты только в кассах метро, в отделениях банков или через специальные приложения.
ИСТОЧНИК KP.RU