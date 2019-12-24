В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-24T15:33:10+03:00

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В Самаре во вторник, 24 декабря, скорректировали схему движения автобусов № 5д. Их пустили в объезд улицы Алексея Толстого. Дело в том, что там в районе дома № 40 произошла утечка на водопроводе диаметром 200 мм.

- Из-за работ на водопроводной линии автобусы № 5д в направлении Сухой Самарки будут ездить по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина, Крупской и Водников, а в направлении Губернского рынка — по улицам Водников, Комсомольской и Куйбышева, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Сколько времени займут ремонтные работы и когда автобусы вернутся на свой обычный маршрут, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU