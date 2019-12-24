В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
В Самаре во вторник, 24 декабря, скорректировали схему движения автобусов № 5д. Их пустили в объезд улицы Алексея Толстого. Дело в том, что там в районе дома № 40 произошла утечка на водопроводе диаметром 200 мм.
- Из-за работ на водопроводной линии автобусы № 5д в направлении Сухой Самарки будут ездить по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина, Крупской и Водников, а в направлении Губернского рынка — по улицам Водников, Комсомольской и Куйбышева, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Сколько времени займут ремонтные работы и когда автобусы вернутся на свой обычный маршрут, пока не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU