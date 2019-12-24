2019-12-24T15:45:09+03:00
Общество

В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест

Общественное пространство благоустроили по инициативе местных жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре в обновленном сквере имени Высоцкого открыли концертную площадку. Проект воплотили в жизнь благодаря инициативе жителей Самарского района и губернаторскому проекту «Содействие».

- При благоустройстве сквера сохранили уже сложившуюся планировку. Сцена и пешеходные дорожки осталась на прежнем месте, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Сцену обустроили вместе с трибунами на 250 мест. Последние расположили таким образом, что под ними можно легко пройти. Также в сквере сделали дополнительное освещение, витрины для экспозиций и частично обновили облицовку фонтана. В следующем году благоустройство сквера будет продолжено. Там предстоит еще привести в порядок детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта
Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи
Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам
Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика
В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест
В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске