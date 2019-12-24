В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-24T15:45:09+03:00

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В Самаре в обновленном сквере имени Высоцкого открыли концертную площадку. Проект воплотили в жизнь благодаря инициативе жителей Самарского района и губернаторскому проекту «Содействие».

- При благоустройстве сквера сохранили уже сложившуюся планировку. Сцена и пешеходные дорожки осталась на прежнем месте, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Сцену обустроили вместе с трибунами на 250 мест. Последние расположили таким образом, что под ними можно легко пройти. Также в сквере сделали дополнительное освещение, витрины для экспозиций и частично обновили облицовку фонтана. В следующем году благоустройство сквера будет продолжено. Там предстоит еще привести в порядок детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU