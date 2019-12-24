Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-24T16:04:46+03:00

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В Куйбышевском районе Самары появился новый автоматический стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом, на покупку которого из областного бюджета выделили 20 млн рублей. Он будет следить за качеством воздуха в микрорайоне Волгарь и измерять концентрации загрязняющих веществ в круглосуточном режиме.

- Станция будет собирать информацию о состоянии воздуха, а потом направлять ее на сервер Росгидромета. Туда же будут передавать «тревоги» о превышении ПДК. Новый пост оснащен системой проверки достоверности, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Пост заработает в тестовом режиме через несколько дней. После того, как оборудование пройдет аккредитацию, его запустят в работу на постоянной основе. Как отмечают в облправительстве, прежний полуавтоматический пост также продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU