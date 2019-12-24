2019-12-24T16:04:46+03:00
Общество

Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика

Новый стационарный пост наблюдения скоро заработает в тестовом режиме
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Куйбышевском районе Самары появился новый автоматический стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом, на покупку которого из областного бюджета выделили 20 млн рублей. Он будет следить за качеством воздуха в микрорайоне Волгарь и измерять концентрации загрязняющих веществ в круглосуточном режиме.

- Станция будет собирать информацию о состоянии воздуха, а потом направлять ее на сервер Росгидромета. Туда же будут передавать «тревоги» о превышении ПДК. Новый пост оснащен системой проверки достоверности, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Пост заработает в тестовом режиме через несколько дней. После того, как оборудование пройдет аккредитацию, его запустят в работу на постоянной основе. Как отмечают в облправительстве, прежний полуавтоматический пост также продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта
Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи
Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам
Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика
В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест
В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске