Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Администрация Самары закупит для городских нужд 21,3 тысячи открыток. Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок. Подрядчик – ООО «Империя» - должен будет разработать дизайн, изготовить и поставить в мэрию открытки на все случаи жизни. В списке – поздравительная продукция к 23 февраля, к 8 марта, Дню Победы, Дню России и Дню города, а также нейтральные «С днем рождения» и поздравления с Новым годом и Рождеством.
В общей сложности контракт обойдется мэрии недешево - в 765 тысяч рублей, хотя в среднем одна открытка будет стоить 36 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU