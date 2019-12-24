Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-24T16:18:23+03:00

Сувенирная продукция влетит в копеечку – за нее заплатят 765 тысяч рублей

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Администрация Самары закупит для городских нужд 21,3 тысячи открыток. Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок. Подрядчик – ООО «Империя» - должен будет разработать дизайн, изготовить и поставить в мэрию открытки на все случаи жизни. В списке – поздравительная продукция к 23 февраля, к 8 марта, Дню Победы, Дню России и Дню города, а также нейтральные «С днем рождения» и поздравления с Новым годом и Рождеством.

В общей сложности контракт обойдется мэрии недешево - в 765 тысяч рублей, хотя в среднем одна открытка будет стоить 36 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU