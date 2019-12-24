Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-24T17:31:13+03:00

Правда, сейчас до сих пор не ясно, почему банк три года не пытался вернуть денег и куда делать страховка жизни, которую заставляют заключать всех ипотечников

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В банке и в департаменте организации социального обслуживания, опеки и попечительства Самарской области прокомментировали неприятную ситуацию, в которую попала семья из Самары, удочерившая двух девочек. Елена и Александр и не ожидали, что вместе с девочками им достанутся миллионные долги их умершей в марте мамы.

Когда семья Беловых оформляла документы на девочек, им сообщили, что у крох есть "однушка", оставшаяся от матери, но та задолжала за услуги ЖКХ около 50 тыс рублей. Родители посовещались и решили: долги потихоньку оплатят, зато у девчат будет своя квартира, когда они подрастут. Но не тут-то было. Скоро на Беловых свалилось пренеприятное известие: у женщины была еще одна квартира, ее она взяла в ипотеку в 2013 году, а в 2015-м перестала платить по кредиту. Казалось бы, уже тогда банку надо было бы насторожиться. Но шли годы, копились долги по платежам, пени, а еще и коммуналка во второй квартире. И как только дочки вступили в права наследства, на них вывалили новость: теперь они должны около двух миллионов рублей. В банке объяснили, что это по закону все правильно, наследнику достается не только имущество, но и все долги. По словам финансистов, женщине предоставили ипотечный заем на сумму миллион рублей.

- Сейчас семья вправе отказаться от наследства, оформив официальный документ. Квартира после этого будет продана на торгах, а вырученные деньги направлены на оплату задолженности, - рассказали в банке в ответ на запрос "КП-Самара".

Вот только в таком случае дети лишатся и второй квартиры и останутся без единственного жилья.

В банке объяснили, что готовы пойти навстречу наследникам.

- Мы предлагаем заключить мировое соглашение по платежам до решения вопроса о размере комфортного ежемесячного платежа по ипотеке.

В министерстве социальной и демографической политики региона объяснили, что органы опеки по закону не обязаны предупреждать будущих приемных родителей о долгах их биологических мам и пап, даже если те как раз вступают в права наследства. Здесь также отметили, что избежать уплаты долгов законные представители девочек могут, только отказавшись от наследства.

- В сложившейся ситуации вопрос о списании либо уменьшении размера образовавшейся задолженности можно решить в судебном порядке по иску законного представителя несовершеннолетних, - отметили в ведомстве.

Самарский депутат госдумы Александр Хинштейн также обещал следить за ситуацией. Хочется верить, что подобные проблемы не испугают родителей малышек и девочки не останутся снова без семьи и с огромными долгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU