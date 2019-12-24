2019-12-24T18:07:46+03:00
Общество

В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта

Из-за этого возможны проблемы с движением автобусов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд по Спортивной перекроют с 9:00 до 19:00Проезд по Спортивной перекроют с 9:00 до 19:00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 25 декабря, в Самаре временно перекроют движение автомобильного транспорта по улице Спортивной. Проезд ограничат по направлению к Никитинской площади.

- В связи с ограничением движения автомобилей по улице Спортивной возможно затруднение проезда автобусов, которые курсируют по этому маршруту, - сообщили в твиттере представители компании "СамараАвтоГаз".

Проехать по улице Спортивной будет нельзя с 9:00 до 19:00. С чем связано перекрытие дороги, в компании-перевозчике не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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