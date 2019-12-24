2019-12-24T18:58:47+03:00
Общество

В Роскомнадзоре рассказали, когда работодатель может следить за сотрудниками

Видеокамеры на рабочем месте и отслеживание рабочего стола - это особые условия труда работников
Ольга АФАНАСЬЕВА
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За действиями сотрудников банка всегда следят камерыЗа действиями сотрудников банка всегда следят камеры
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В Роскомнадзоре объяснили, в каких случаях работодатель может следить за сотрудниками. С соответствующим запросом в ведомство обратилось издание NEWS.ru. В частности, работодатель имеет право устанавливать особые условия труда работников, это должно быть прописано в локальных нормативных правовых актах. Их должны дать сотрудникам для ознакомления под роспись.

В таком случае изменение организационных или технологических условий труда не противоречит законодательству РФ. Обрабатывать же персональные данные без письменного согласия сотрудника компания может, но только в том случае, если это нужно для осущетсвления ею возложенных законодательство РФ функций и полномочий.

Уточнить информацию журналисты решили после того, как стало известно, что один из операторов сотовой связи вывел на рынок собственный комплекс безопасности, который позволяет более эффективно следить за тем, что делает работник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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