2019-12-24T20:14:22+03:00
Общество

В Самарской области наградили лауреатов общественной акции «Народное признание 2019»

Высокую оценку своей работы и поступков получили несколько предприятий и жителей региона
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
22 награды областного конкурса достались лучшим организациям и жителям Самарской области22 награды областного конкурса достались лучшим организациям и жителям Самарской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019». За особые заслуги на профессиональном и общественном поприще награждали лучшие предприятия и жителей региона. Всего в этот день участники акции получили 22 награды. Что касается номинаций конкурса, то их было семь: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Поколение добра», «Волшебный мир театра», «Большие люди малого села» и «За верность земле». В каждой из них были определены свои лауреаты. В номинации «Признание и уважение» награды лично вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Нет выше награды, чем народное уважение и народное признание. Каждый человек, который участвовал в этом народном конкурсе, сделал многое для своего села или города, предприятия, а значит и для Самарской области, для нашей страны. И я очень надеюсь, что на этих людей будут равняться товарищи по работе, друзья, знакомые, соседи, новые поколения, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что многие общественные организации региона направили ему предложения по дальнейшему развитию этой акции. В частности, они предложили сначала проводить конкурс на муниципальном уровне, а потом и на областном. Кроме того, поступали и обращения по обновлению процедуры голосования. Глава региона поручил рассмотреть все идеи и учесть их при дальнейшем проведении конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области наградили лауреатов общественной акции «Народное признание 2019»
В Сызрани силовики наведались с проверкой в городскую мэрию
Самарский губернатор примерил на себя роль Деда Мороза и исполнил новогодние мечты нескольких ребят
В Роскомнадзоре рассказали, когда работодатель может следить за сотрудниками
В Самаре сотрудники ПТС завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта
Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи
Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам
Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика
В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест
В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске