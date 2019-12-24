В Самарской области наградили лауреатов общественной акции «Народное признание 2019»

СЕГОДНЯ 20:11 2019-12-24T20:14:22+03:00

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Во вторник, 24 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019». За особые заслуги на профессиональном и общественном поприще награждали лучшие предприятия и жителей региона. Всего в этот день участники акции получили 22 награды. Что касается номинаций конкурса, то их было семь: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Поколение добра», «Волшебный мир театра», «Большие люди малого села» и «За верность земле». В каждой из них были определены свои лауреаты. В номинации «Признание и уважение» награды лично вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Нет выше награды, чем народное уважение и народное признание. Каждый человек, который участвовал в этом народном конкурсе, сделал многое для своего села или города, предприятия, а значит и для Самарской области, для нашей страны. И я очень надеюсь, что на этих людей будут равняться товарищи по работе, друзья, знакомые, соседи, новые поколения, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что многие общественные организации региона направили ему предложения по дальнейшему развитию этой акции. В частности, они предложили сначала проводить конкурс на муниципальном уровне, а потом и на областном. Кроме того, поступали и обращения по обновлению процедуры голосования. Глава региона поручил рассмотреть все идеи и учесть их при дальнейшем проведении конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU