2019-12-24T21:16:58+03:00
Общество

В России после Нового года сделают прибавку к пенсии и поднимут МРОТ

С 1 января 2020 года россиян ждут много различных сюрпризов, но не все они будут приятными
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Российских пенсионеров ждут изменения Новом годуРоссийских пенсионеров ждут изменения Новом годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, что нового ждет жителей России в новом 2020 году. Государство подготовило для россиян очередной рост цен, но и не забыло о нескольких приятных подарках.

Так, с 1 января вырастут акцизы на вино и виноматериалы. В 2020 году они составят 31 рубль. Акциз на шампанское в следующем году составит 40 рублей. Как пишет NEWS.ru, рост акцизов может привести к подорожанию импортного и российского вина на 5-10%. Кроме того, минимальные розничные цены на водку могут увеличиться до 230 рублей за 0,5 л, на коньяк - до 433 рублей за 0,5 л, а на бренди до 315 рублей.

С 1 января повысятся и ставки утилизационного сбора на транспорт и прицепы. Это может привести к подорожанию автомобилей, но не особо резкому. Также с нового года начнет действовать запрет езды по дорогам общего пользования без номерных знаков. Нарушителей будет ждать штраф от 5 тысяч рублей или лишение прав. Что касается регистрации авто, то это можно будет сделать не только в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях.

В новом году минимальный размер оплаты труда повысят на 850 рублей. Он составит 12130 рублей, но в регионах эта сумма может быть другой. Помимо этого, в 2020 году страховые выплаты неработающих пенсионеров увеличат на 1 тысячу рублей. Средний размер страховой пенсии же составят 16,4 тысячи рублей. Студентов, которые получают матпомощь от вузов, освободят от уплаты налогов. Льгота будет распространяться на выплаты в размере до 4 тысяч рублей.

Россиян в новом году ждут и другие приятности. К примеру, с 1 января они смогут бесплатно посещать туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования. Для этого нужно иметь билет на поезд. Еще одним нововведением в 2020 году станут электронные трудовые книжки. Пока переход на них будет не обязательным, а лишь на добровольной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции прокомментировали сообщения о попытке похищения второклассницы в селе под Тольятти
В Тольятти школьникам и студентам отменят льготы на проезд в маршрутках
Самарцы одобрили строительство высотки с детсадом и парковкой на 400 мест напротив ТЦ «Самолет»
Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова
В Новокуйбышевске мэрия ищет похитителей отца зеленого кролика
В России после Нового года сделают прибавку к пенсии и поднимут МРОТ
В Самарской области наградили лауреатов общественной акции «Народное признание 2019»
В Сызрани силовики наведались с проверкой в городскую мэрию
Самарский губернатор примерил на себя роль Деда Мороза и исполнил новогодние мечты нескольких ребят
В Роскомнадзоре рассказали, когда работодатель может следить за сотрудниками
В Самаре сотрудники ПТС завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта
Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи
Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам
Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика
В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест
В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске