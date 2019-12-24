В России после Нового года сделают прибавку к пенсии и поднимут МРОТ

СЕГОДНЯ 21:11 2019-12-24T21:16:58+03:00

С 1 января 2020 года россиян ждут много различных сюрпризов, но не все они будут приятными

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Стало известно, что нового ждет жителей России в новом 2020 году. Государство подготовило для россиян очередной рост цен, но и не забыло о нескольких приятных подарках.

Так, с 1 января вырастут акцизы на вино и виноматериалы. В 2020 году они составят 31 рубль. Акциз на шампанское в следующем году составит 40 рублей. Как пишет NEWS.ru, рост акцизов может привести к подорожанию импортного и российского вина на 5-10%. Кроме того, минимальные розничные цены на водку могут увеличиться до 230 рублей за 0,5 л, на коньяк - до 433 рублей за 0,5 л, а на бренди до 315 рублей.

С 1 января повысятся и ставки утилизационного сбора на транспорт и прицепы. Это может привести к подорожанию автомобилей, но не особо резкому. Также с нового года начнет действовать запрет езды по дорогам общего пользования без номерных знаков. Нарушителей будет ждать штраф от 5 тысяч рублей или лишение прав. Что касается регистрации авто, то это можно будет сделать не только в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях.

В новом году минимальный размер оплаты труда повысят на 850 рублей. Он составит 12130 рублей, но в регионах эта сумма может быть другой. Помимо этого, в 2020 году страховые выплаты неработающих пенсионеров увеличат на 1 тысячу рублей. Средний размер страховой пенсии же составят 16,4 тысячи рублей. Студентов, которые получают матпомощь от вузов, освободят от уплаты налогов. Льгота будет распространяться на выплаты в размере до 4 тысяч рублей.

Россиян в новом году ждут и другие приятности. К примеру, с 1 января они смогут бесплатно посещать туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования. Для этого нужно иметь билет на поезд. Еще одним нововведением в 2020 году станут электронные трудовые книжки. Пока переход на них будет не обязательным, а лишь на добровольной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU