2019-12-24T21:31:14+03:00
Общество

В Новокуйбышевске мэрия ищет похитителей отца зеленого кролика

На днях двое неизвестных стащили топиарную фигуру из местного сквера
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация НовокуйбышевскаФото: администрация Новокуйбышевска
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В Новокуйбышевске двое неизвестных оставили городскую мэрию без зеленого зайчика. В минувший понедельник, 23 декабря, мужчины под покровом ночи выкрали его из сквера «Слава Труду» и увезли в неизвестном направлении.

- Все произошло примерно в 2:30. Двое мужчин в темной одежде украли топиари «Кролик-папа», который принадлежит городской администрации. Сначала они отнесли фигуру в ожидавший их на улице Молодежной автомобиль, а потом вернулись в сквер и похитили подставку «Кролика-папы», - рассказали в мэрии Новокуйбышевска.

Всех, кто стал очевидцем этого дерзкого преступления, чиновники просят обратиться в дежурную часть городского отдела МВД по адресу: улица Коммунистическая, 30 или по телефону: 6-67-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

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