2019-12-24T22:21:37+03:00
Общество

Самарцы одобрили строительство высотки с детсадом и парковкой на 400 мест напротив ТЦ «Самолет»

Застройщик собирается возвести дом на месте бывшего ипподрома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Компания-застройщик пообещала обустроить на месте металлических гаражей парковку на 400 местКомпания-застройщик пообещала обустроить на месте металлических гаражей парковку на 400 местФото: Яндекс. Карты
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В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства высотки в районе бывшего ипподрома на Московском шоссе. Напомним, ранее компания «Ремстрой» обратилась в городскую мэрию с просьбой разрешить ей жилую многоэтажную застройку участка площадью более 11 тысяч кв.м, где на одну квартиру приходилось бы всего 0,3 парковочного места. Местные жители выступили против, в итоге застройщик пересмотрел свои планы по строительству высотки.

- Мы берем на себя ответственность за создание 400 парковочных мест. Их можно расположить участках, расчищенных от металлических гаражей. Также мы обязуемся за свой счет озеленить прилегающую территорию и обустроить детскую площадку. Кроме того, проектом предусмотрено открытие детского сада и детского клуба на первом этаже планируемого дома, - заявил на публичных слушаниях представитель застройщика.

Хотя некоторые местные жители и выразили свою обеспокоенность по увеличению нагрузки на внутриквартальные дороги после строительства нового дома, а также выступили против точечной застройки, большинство же проект одобрили. Предложение компании «Ремстрой» поддержали 1772 человека, против выступили 743 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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