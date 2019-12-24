В полиции прокомментировали сообщения о попытке похищения второклассницы в селе под Тольятти

СЕГОДНЯ 22:59 2019-12-24T23:02:46+03:00

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Во вторник, 24 декабря, в тольяттинских пабликах кто-то начал распространять информацию о попытке похищения второклассницы. Якобы преступление едва не произошло в селе Хрящевка. Для достоверности автор поста указал машину, на которой чуть не увезли девочку, и сообщил о начатом полицией розыске преступника.

- В селе Хрящевка в машину пытались затащить второклассницу. Девочка шла со школы и уже начала подходить к дому, когда к ней подъехал мужчина на серой "Приоре" и попросил подойти. Она не согласилась и побежала к подъезду, а он погнался за ней. Когда девочка забежала в подъезд, мужчина вернулся в машину и уехал. В полицию сообщили. Трасса "Тольятти - Хрящевка" уже перекрыта, ищут серую "Приору", - гласил пост в соцсетях.

Однако через некоторое время выяснилось, что вся эта история - выдумка. Никакой попытки похищения школьницы не было. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности и попросили не распространять фейковые новости.

ИСТОЧНИК KP.RU